Rostock : Ladendieb greift Personal mit Pfefferspray an

Rostock | Ein Mitarbeiter eines Baumarktes im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen wurde am Mittwochnachmittag auf einen Ladendieb aufmerksam. Als er diesen Stellen wollte, griff der 42-jährige Dieb das Personal mit Pfefferspray an und flüchtete, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mitarbeiter wurde auf den Dieb aufmerksam, als er das Geräusch eines ausfah...

