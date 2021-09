Bei Klostertagen in Rostock : Lange Nacht der Wissenschaften lässt die Besucher staunen

Während der Langen Nacht der Wissenschaften im und um den Klostergarten in Rostocks Innenstadt, konnten die Besucher viel über die neuesten Technologien, aber auch über die Geschichte der Hansestadt lernen.

Rostock | Wo sich sonst nur Geschichts- und Religionsinteressierte sammeln, lud zum 18. Mal die Regiopol-Region Rostock rund um das Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostocks Stadtmitte zur Traditionsveranstaltung Lange Nacht der Wissenschaften am Donnerstag ein. Ursprünglich war diese Veranstaltung bis zum Jahr 2019 das größte öffentliche Wissenschafts-Event in MV...

