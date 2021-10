Auf dem Museumsschiff : Langer Nachmittag an Bord der „Dresden“ in Rostock

Als Frachtschiff gebaut, beherbergt das Schiff heute ein Museum mit tausenden Ausstellungsstücken.

Rostock | An Bord des Schiffs Dresden können Interessierte einen so genannten langen Nachmittag am Sonnabend, 30. Oktober, erleben. Zwischen 15 und 19 Uhr werden Führungen auf dem Museumsschiff angeboten, um 16 Uhr findet ein Vortrag über das Archiv des Dieselmotorenwerks Rostock statt. Weiterlesen: Führung bietet Einblicke in den Maschinenraum der „Dresden“...

