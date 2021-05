A19 in Rostock : Laster und zwei Autos kollidieren auf Autobahn

Zwei Autoinsassen verletzten sich leicht und kamen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.

Neu Hinrichsdorf | Auf der Autobahn 19 in Rostock hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Zwei Autos und ein Lastwagen waren in die Kollision verwickelt, es gab zwei Verletzte zu beklagen. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rostock-Nord und Überseehafen in F...

