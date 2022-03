Brand in Rostock : Lauben von Kleingartenkolonie stehen lichterloh in Flammen

In einer Rostocker Kleingartenanlage ist am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr ein größeres Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch und waren weithin sichtbar.

Rostock | In einer Rostocker Kleingartenanlage ist am Mittwochabend ein größeres Feuer ausgebrochen. Mehrere Gartenlauben gerieten in Brand, die Flammen schlugen meterhoch und waren weithin sichtbar. Zu dem Großeinsatz der Feuerwehr kam es gegen 19.30 Uhr. Passanten, die entlang der Hamburger Straße im Stadtteil Reutershagen unterwegs waren, sahen in der Dunkel...

