Deutscher Leistungswettbewerb : Rostocker zum besten Nachwuchs-Straßenbauer in MV gekürt

In der Kategorie Straßenbau konnte sich der Rostocker Auszubildende Max Prüß gegen seine Mitbewerber um den ersten Platz beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2021 in Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen.

Rostock | Es ist der größte Berufswettkampf in ganz Europa. Der 70. bundesweite Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks fand vor kurzem auch in Mecklenburg-Vorpommern statt und ein Rostocker Junggeselle kam dabei ganz groß raus. Auch interessant: Junge Tischler starten mit frischem Gesellenbrief ins Berufsleben Insgesamt konnten sich in M-V zwölf Ausz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.