Veranstaltungen bis September : Literaturhaus veranstaltet erstmals Rostocker Literatursommer

Im August und September finden verschiedene Lesungen und Gespräche mit Autoren an unterschiedlichen Orten in der Hansestadt statt.

Rostock | In Rostock wird es literarisch. Am Freitag startete mit der SommerHausLese im Freigarten des Peter-Weiss-Hauses in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) der Literatursommer. Bis 5. September finden an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Hansestadt Lesungen, aber auch ein Familien-Lesefest oder Lyrikabende statt. Veranstaltet wird die Reihe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.