Krise der MV Werften : Werft-Azubis in Rostock blicken in ungewisse Zukunft

Nach dem Insolvenz-Antrag ist die Stimmung bei den 640 Mitarbeitern der Werft in Warnemünde von Frust und Perspektivlosigkeit geprägt. Doch die Arbeiter wollen nicht aufgeben.

Rostock | Corona-Krise, Kreuzfahrt-Krise, Werften-Krise: „Genau in dieser Reihenfolge“, sagt Jörg Sens. „Ohne Corona wären wir jetzt nicht da, wo wir sind“, stellt der Betriebsratsvorsitzende der MV Werften in Rostock frustriert fest. Nach dem Insolvenz-Antrag der MV Werften blicken er und die 640 Mitarbeiter am größten der drei Standorte des Werftenverbunds in...

