Rostock : Marine übernimmt Neubau für das Führungszentrum

Das Gebäude in der Kopernikusstraße bündelt die wichtigsten Führungsebenen der Marine.

Rostock | Die Deutsche Marine übernimmt am Donnerstag den Neubau ihres zukünftigen Führungszentrums in der Hanse-Kaserne in Rostock. Im April 2017 war mit dem Neubau begonnen worden. Er bietet rund 460 Personen Platz, heißt es aus dem Presse- und Informationszentrum der Marine in Rostock. Somit etabliere sich die Hansestadt mehr und mehr als „Marinehauptstadt“....

