Guten Morgen, Rostock : Matrosen werden unverhofft zu Hansa-Fans

Das trübe Wetter macht die Hansestädter offensichtlich erfinderisch, meint NNN-Redakteurin Aline Farbacher.

Rostock | Der Blick aus dem Fenster ist aktuell sehr trüb. In so mancher Stunde ist nicht einmal das Gebäude gegenüber, geschweige denn die Passanten auf der Straße, zu erkennen. Trist könnte der Alltag momentan beschrieben werden. Und dennoch lassen sich in der trüben Nebelsuppe wunderliche Dinge, fast schon Kunst, in der Stadt beobachten. Ein Fahrrad etwa, des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.