Hauptbahnhof in Rostock : Meerschweinchen sorgt für Räumung des Bahnsteigs

Am Sonntagnachmittag löste ein Meerschweinchen einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof aus.

Rostock | Am Sonntagnachmittag informierte das Zugpersonal der ODEG die Bundespolizei, dass sich eine nicht zuzuordnende Kiste an Bord befindet. Die Regionalbahn befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrt von Stralsund nach Rostock und sollte den Hauptbahnhof um 16.55 Uhr erreichen. Da nicht feststand, was sich in der Box befand und ob der Inhalt eine Gefahr...

