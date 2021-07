Gegen Corona : Mehr als 3000 freie Termine in der Hanse Messe Rostock

Alle, die bisher noch nicht gegen Covid-19 immunisiert wurden, können sich online oder telefonisch dafür anmelden.

Rostock | Impfwillige können sich von Mittwoch bis Freitag in der Rostocker Hanse Messe gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Wie die Stadt am Montag mitteilte, stehen an den drei Tagen jeweils über 1.000 freie Impftermine zur Verfügung, dabei handelt es sich um Termine für Erstimpfungen. Am Mittwoch wird der Impfstoff von Moderna an über-18-jährige ver...

