Ausstellung in der HMT Rostock : Autorin Anne Oldach stellt ihr erstes Buch vor

Unterstützung für ihr Debüt fand sie in einem Förderprogramm für Künstlerinnen und Literatinnen. Bereits jetzt Plant sie die Fortsetzung für ihr Werk New Worlds. Lüge und Verrat.

Rostock | Die 45-jährige studierte Bauingeneurin Anne Oldach fing schon 2014 an, sich intensiv mit dem Schreiben zu beschäftigen. Doch erst mit dem mentoringKUNST Projekt kam es am 11. Mai 2021 zur Veröffentlichung ihres Debütromans „New Worlds. Lüge und Verrat“. Der dystopische Jugendroman ist mit Hörprobe, Trailer und Cover nun in der Abschlussausstellung des ...

