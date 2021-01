Hansemesse in Schmarl : Messe Tier & Natur wird wegen Corona abgesagt

Die Aussteller und Vereine trifft die Absage besonders hart. Die Kommunikation mit den Gästen bleibt aus.

Rostock | Die für den 27. und 28. März geplante Tier & Natur-Messe Mecklenburg-Vorpommern in der Rostocker Hansemesse in Schmarl findet in diesem Jahr nicht statt. Dies teilte die Veranstalterin, Petra Burmeister, am Donnerstag mit. Messe ist nach verlängertem...

