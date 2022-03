Ortsbeiräte in Rostock : Mitspracherecht zu Bauvorhaben in Stadtteilen wird eingeschränkt

Rostocker Ortsbeiräte vertreten direkt die Interessen der Bürger ihrer Stadtteile. Bald könnte ihnen jedoch ein zentrales Mitbestimmungsrecht entzogen werden. Die Gremienmitglieder sind alles andere als begeistert.

Rostock | Bauvorhaben können in Rostock bald ganz ohne das Einverständnis der zuständigen Stadtteilvertreter umgesetzt werden – zumindest wenn es nach der Rostocker Verwaltung geht. Denn bisher konnten die Ortsbeiräte in der Hansestadt bei jedem größeren Bauvorhaben in ihrem Stadtteil ihr Einvernehmen erteilen oder verweigern. Doch dieses Recht könnte ihnen bal...

