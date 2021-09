Rostock : Mobile Impfteams sind in der Stadt im Einsatz

Diese Woche haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich unter anderem im Ostseestadion gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen.

Rostock | Auch in dieser Woche bietet der Rostocker Impfstützpunkt wieder mehrere mobile Impfaktionen ohne Voranmeldung an, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Weiterlesen: Impfzentrum zieht am 1. September in den Warnow Park Angeboten werden die Impfstoffe der Firma Johnson & Johnson, mit einer einmaligen Impfung und der Firma Biontech/Pfizer. Die notwen...

