Morgens um 10 in Rostock : Floristin Cindy liebt ihren Beruf und ihr eigenes Geschäft

Am Rostocker Stadthafen ist Floristin Cindy morgens um 10 mit allerlei Tätigkeiten beschäftigt. Von der Veranstaltungsplanung bis zum Sträuße vorbereiten ist alles dabei.

Rostock | Mitten in der Corona-Zeit eröffnete Floristin Cindy Mönnich ihren eigenen Blumenladen am Rostocker Stadthafen, die Hafenblume Rostock. „Und es läuft super.“ Die 34-jährige übt ihren Beruf schon knapp 20 Jahre lang aus und liebt ihn noch immer. Um 10 Uhr morgens beliefert sie normalerweise Kunden, richtet Sträuße her oder bespricht kommende Veransta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.