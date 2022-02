Polizei sucht Zeugen : Müll- und Altkleidercontainer in Rostock-Dierkow in Brand gesetzt

Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt nach mehreren Bränden in der Walter-Butzek-Straße und der Heinrich-von-Tessenow-Straße. Zeugen werden dringend gesucht.

Rostock | Gleich mehrere Müll- und Altkleidercontainer gingen am Montagabend in Rostock-Dierkow in Flammen auf. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden durch die Brände auf derzeit 4000 Euro. Noch ist unklar, inwieweit die beiden Taten in der Walter-Butzek-Straße und der Heinrich-Tessenow-Straße in Zusammenhang stehen. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlu...

