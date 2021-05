Rostock : Müllabfuhr verschiebt sich wegen Himmelfahrt

Die Entsorgungstermine in der Hansestadt verschieben sich auf Freitag beziehungsweise Sonnabend.

Rostock | Wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt erfolgt am Donnerstag keine Müllabfuhr in der Hansestadt. Betroffen sind die Entsorgung von Restmüll und Bioabfällen sowie Altpapier und Leichtverpackungen, teilte die Stadtentsorgung Rostock am Dienstag mit. Die Abfuhr wird hingegen am Freitag nachgeholt. Die reguläre Abfuhr für Freitag erfolge laut Unternehme...

