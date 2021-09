Rostock : Nackter Mann in Gehlsdorf löst Polizeieinsatz aus

Laut den alarmierten Beamten handelt es sich bei diesem Vergehen um eine Ordnungswidrigkeit.

Rostock | Ein nackter Fußgänger hat am Sonntagabend für Aufsehen im Rostocker Nordosten gesorgt. Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann entkleidete sich gegen 18.30 Uhr auf dem parallel zum Dierkower Damm verlaufenen Gehweg. Er ließ Schuhe und Kleidung auf Höhe des Recyclinghofes liegen und brach von dort in entspanntem Gang in Richtung Gehlsdorf auf. Mehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.