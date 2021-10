Neptunschwimmhalle Rostock : Öffentliches Schwimmen entfällt wegen Wettkämpfen

Am Wochenende bleibt die 25-Meter-Halle für Besucher geschlossen.

Rostock | Am Sonnabend und Sonntag entfällt das öffentliche Schwimmen in der Rostocker Neptunschwimmhalle. Davon betroffen ist die 25-Meter-Halle, teilte das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt am Dienstag mit. Grund sind mehrere Veranstaltungen, die am Wochenende stattfinden. Ausgetragen werden dann die Landesmeisterschaften im Schwimmen. Ab Montag sind das...

