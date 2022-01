Auf Schienen durch Reutershagen : Neue Rostocker Straßenbahnlinie noch in diesem Jahrzehnt möglich

Auch eine Anbindung von Gehlsdorf und eine Verbindung von Holbeinplatz und Parkstraße finden sich in der engeren Auswahl. Um mit der Zeit zu gehen, gibt die Stadt zudem Millionen für neue Bahnen aus.

Rostock | Familien, die gerade den Rostocker Zoo besucht haben, steigen in die Straßenbahn. Mit einem leichten Ruck setzt sich der Wagen in Bewegung. Doch es geht nicht etwa in die Innenstadt oder zum Neuen Friedhof. Nein, diese Bahn fährt durch den Stadtteil Reutershagen und dann weiter in Richtung Nordwesten. So könnte es vielleicht schon 2030 aussehen, we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.