Studieren und Wohnen in Rostock : Knapp 300 neue Wohnheimplätze sollen am Pulverturm entstehen

Der Bau- und Planungsausschuss der Bürgerschaft hat dem notwenigen Bebauungsplan zugestimmt. Ein endgültiges Go soll Ende März von der Bürgerschaft selbst kommen. Entstehen sollen knapp 300 neue Wohnungen.

Rostock | Zwischen 270 und 290 neue Wohnheimplätze für Rostocker Studierende will das Studierendenwerk Rostock-Wismar in der Max-Planck-Straße in der Südstadt schaffen. Weiterlesen: Wohnheimerweiterung in der Südstadt lässt auf sich warten Dem dafür notwendigen Bebauungsplan – B-Plan – haben die Mitglieder des Bauausschusses der Bürgerschaft am Dienstag ...

