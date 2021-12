Aida Cruises Rostock : Neuer Finanzchef bei Aida

Der 45-jährige Wolfgang Jani verstärkt ab sofort das Führungsteam der Rostocker Reederei.

Rostock | Der gebürtige Österreicher Wolfgang Jani verstärkt ab sofort als neuer Finanzchef das Führungsteam von Aida Cruises in Rostock. Der 45-Jährige folgt damit auf Dr. Ali Arnaout, der eine Professur an der Hochschule Wismar antreten wird. Jani wird die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und Steuern, Controlling, Legal sowie IT bei Aida Cruises überne...

