Ex-Real-Markt in Rostock : Neuer Investor will Fachmärkte in Neu Hinrichsdorf eröffnen

Ein Millionenbetrag werde investiert, ein Outlet-Center soll aber nicht entstehen.

Rostock | Noch bietet das Einkaufszentrum in Neu Hinrichsdorf einen traurigen Anblick. Mehr als zehn Jahre steht nun schon der ehemalige Real-Markt leer. Zuletzt betrieben nur noch das Siemes Schuhcenter, die Supermarktkette Lidl und die dänische Kette Calle Märkte in dem Einkaufszentrum an den Toren der Hansestadt Märkte auf einem Teil der Einkaufsflächen. Doch...

