Vegan essen in Rostock : Neues Café eröffnet in der KTV

Neben regionalen vegetarischen und veganen Speisen können Gäste bei Wein, Bier oder Longdrinks den Alltagsstress fallen lassen.

Rostock | Ein weiteres Café eröffnet in Rostock. Am Sonnabend, 30. Oktober, lädt das Café Marea nicht nur Kaffeehungrige in die Wismarsche Straße 72. Related content Neben regionalen vegetarischen und veganen Speisen können Gäste bei Wein, Bier oder Longdrinks den Alltagsstress fallen lassen, heißt es auf der Internetseite. Related content Unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.