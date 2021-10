Lokale Wirtschaft : Neues Logistikzentrum am Rostocker Überseehafen entstanden

Im Januar 2022 will die Firma Heinroth das neue Zentrum in Betrieb nehmen. Das Unternehmen wurde durch die gute Anbindung an Skandinavien in die Hansestadt gelockt.

Rostock | Neusansiedlung in der Hansestadt. Das bayrische Unternehmen Heinloth hat sich in Rostock angesiedelt und ein neues Logistikzentrum in unmittelbarer Nähe zum Überseehafen errichtet. Wie die Firma mitteilte, konnte das Zentrum jetzt nach zehnmonatiger Bauzeit fertiggestellt werden und soll im Januar 2022 in Betrieb genommen werden, so das Unternehmen au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.