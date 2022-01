Volkshochschule Rostock : Hier lernen auch blutige Anfänger den Computer kennen

Ein PC-Einführungskurs an der Volkshochschule Rostock wendet sich gezielt an die Generation 50-plus und setzt keine Vorkenntnisse voraus.

Rostock | Am 1. Februar startet in der Volkshochschule Rostock ein PC-Einführungskurs, der sich gezielt an die Generation 50-plus wendet und keine Vorkenntnisse voraussetzt. Der Kursleiter passt sein Vorgehen dem Lernfortschritt der Teilnehmenden an, wird für das Angebot geworben. Fragen und Erfahrungen der Teilnehmer werden in das Kursgeschehen einbezogen und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.