Aktion weist auf Tierleid hin : Peta hüllt in Rostock menschliche „Leichen” in Fischernetze

Anlässlich des Welttages zur Abschaffung der Fischerei protestierte die Tierrechtsorganisation in der Kröpeliner Straße. Jens Vogt, Aktionskoordinator der Organisation, klärt über die Hintergründe auf.

Rostock | Bereits zum sechsten Mal jährte sich am Mittwoch der Internationale Welttag zur Abschaffung der Fischerei, anlässlich dessen die Tierrechtsorganisation Peta auch in Rostock eine provokante Mahnwache abhielt. Als Fischleichen verkleidet, hüllten sich Aktivisten der Gruppe in Fischernetze und platzierten sich vor dem „Brunnen der Lebensfreude“, was die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.