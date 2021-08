Unfall auf der A19 in Rostock : Renault-Fahrer schleudert auf regennasser Fahrbahn auf Leitplanke

Das Fahrzeug drehte sich und landete entgegen der Fahrtrichtung.

Rostock | Beim Auffahren auf die Autobahn 19 in Rostock hat ein 45-Jähriger mit seinem Renault am Montagnachmittag die Kontrolle verloren. Das Fahrzeug drehte sich auf regennasser Fahrbahn und landete entgegen der Fahrtrichtung auf einer Leitplanke. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr an der Anschlussstelle Rostock-Ost in Fahrtrichtung Warnow...

