Um Hinweise wird gebeten : Polizei sucht nach Chayen Migge

Die Polizei bittet um Mithilfe. Seit Dienstag, 7. September, wird die 10-Jährige aus Boldebuck vermisst.

Güstrow | Die Zehnjährige Chayen Migge aus Boldebuck wird vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt gesehen, als es am Dienstag um 14.15 Uhr die Regionale Schule „Richard Wossidlo“ an der Trotschestraße in Güstrow gemeinsam mit einer Freundin verlassen hatte. Normalerweise nimmt Chayen nach dem Unterricht den Bus zurück nach Boldebuck. Bis jetzt, heißt es au...

