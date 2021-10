Hausdurchsuchungen : Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt wegen illegaler Beschäftigung

150 Beamte durchsuchten am Donnerstagmorgen im Auftrag der Rostocker Staatsanwaltschaft neun Gebäude in zwei Bundesländern.

Rostock | Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Schleusung von Menschen und deren illegale Beschäftigung führte die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rostock Hausdurchsuchungen in neun Gebäuden in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg durch. Im Zuge dieser Maßnahmen am Donnerstagmorgen konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. ...

