Rostocker Polizei ermittelt : Einbrecher in Lütten Kleiner Kleingartenanlage unterwegs

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Lauben. Vor Ort stellte die Polizei das ganze Ausmaß der Tat fest.

Rostock | Gleich mehrere Kleingärten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein haben Einbrecher aufgebrochen. Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein Einbruch gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass insgesamt 14 Lauben in einer Kleingartenanlage in der Ostseeallee betroffen waren. „Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Gärten und Gartenhäusern...

