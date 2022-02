Rostock : Polizei ermittelt nach Feuer in Evershagen

Es besteht der Verdacht, dass das Geschehen mit der Gasanlage beziehungsweise einem Gasgerät in Verbindung stehen könnte.

Rostock | Am Sonnabendabend hat es gegen 19.30 Uhr im Rostocker Stadtteil Evershagen in einer Wohnung gebrannt. Zunächst wurden der Polizei und Feuerwehr ein lauter Knall und Feuer gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann einen Brand und mehrere kaputte Scheiben in der Wohnung in der Maxim-Gorki-Straße fest. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brand...

