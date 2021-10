Rostock : Polizei findet mehrere Kilo Drogen bei Wohnungsdurchsuchung

Eine Zeugin hatte die Beamte auf die Spur des 37-jährigen Tatverdächtigen gebracht.

Rostock | Mehrere Kilogramm Drogen konnte die Polizei in der Wohnung eines 37-Jährigen in Rostock beschlagnahmen. Zuvor hatte eine Zeugin beobachtet, wie der Tatverdächtige gegen Mittag zwei Tüten mit vermeintlichen Betäubungsmitteln in der Albert-Einstein-Straße auf einer Parkplatzbegrünung abgelegt hatte, teilten die Beamten mit. Die alarmierten Einsatzkräfte...

