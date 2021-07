Rostock : Polizei stoppt betrunkene E-Scooter-Fahrer

Erwischt wurden eine Frau mit 0,61 Promille und ein 37-Jähriger mit 1,21 Promille.

Rostock | Am Wochenende hat die Polizei zwei Fahrer erwischt, die betrunken mit dem Elektroroller in Rostock unterwegs gewesen sind. Im ersten Fall kontrollierten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag eine 22 Jahre alte Frau in der Parkstraße. Sie war in Richtung Innenstadt unterwegs. Wie die Polizei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.