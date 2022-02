Rostock : Polizei überführt Dieb dank gefundener Brieftasche

Der Bestohlene hatte noch gar nicht bemerkt, dass er im Krankenhaus beklaut worden war. Erst durch einen ehrlichen Finder flog die Tat auf.

Rostock | Dank einem ehrlichen Finder ist die Polizei in Rostock einem Diebstahl auf die Schliche gekommen. Am Mittwochabend wurde eine Brieftasche bei den Beamten im Polizeirevier Lichtenhagen abgegeben, die ein Mann in Diedrichshagen auf einem Waldweg gefunden hatte. Darin befanden sich noch persönliche Dokumente des Besitzers. Weiterlesen: Betrüger ergaun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.