Tierischer Einsatz in Rostock : Pony büxt von Reiterhof aus und läuft in Südstadt umher

Dort griff es andere Pferde an. Tierrettung muss es einfangen.

Sildemow/Rostock | Tierischer Einsatz für die Rostocker Polizei. Am Donnerstagmorgen ist ein Pony von einem Reiterhof in Sildemow entflohen und nach Rostock getrabt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, informierte der Betreiber eines Reiterhofes in der Rostocker Südstad...

