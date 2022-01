160 Schüler geimpft : Gegner protestieren gegen Corona-Impfaktion in Rostocker Schule

Vor der Don-Bosco-Schule warnten Impfgegner vor den Folgen einer Covid-19-Impfung. Sogar die Polizei tauchte auf dem Schulhof auf. Schulleiter, Impfärzte und Schüler zeigten sich jedoch weitgehend unbeeindruckt.

Rostock | Im Foyer der Kooperativen Gesamtschule Don Bosco in Rostock läuft die bereits zweite Impfaktion auf Hochtouren. 160 Schüler lassen sich an diesem Nachmittag in ihrer Schule gegen Corona impfen. Es läuft reibungslos. Währenddessen formiert sich vor dem Schultor in der Südstadt Widerstand. Weiterlesen: Rostocker Eltern treffen Entscheidung nicht alle...

