Rostock : Proteste behindern den Verkehr

Vier stationäre Demonstrationen und zwei Protest-Aufzüge finden diese Woche statt. Auf fast allen wird sich gegen die Corona-Politik ausgesprochen. An zwei Tagen könnte es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Rostock | Es werden scheinbar immer weniger. Vorletzte Woche fanden noch insgesamt elf Proteste in Rostock statt, vergangene Woche waren es dann nur noch neun. In dieser Woche werden es voraussichtlich sogar noch weniger sein, denn bisher wurden lediglich sechs Demonstrationen angekündigt. Vier davon werden am Montag, 14. März, stattfinden. HTML Block B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.