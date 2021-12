Prozess : Rostocker seht wegen Diebstahl und Messerattacke vor Gericht

Am Donnerstag wurde der Prozess gegen den 42-Jährigen am Landgericht eröffnet.

Rostock | Am Donnerstag eröffnete die 3. Große Strafkammer des Landgerichts Rostock ein Strafverfahren gegen den 42-jährigen Rostocker Denny T. Der Angeklagte muss sich wegen schweren räuberischen Diebstahls und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 7. Juli 2021 gegen 15.40 Uhr aus dem großen Baumarkt in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.