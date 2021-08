Rostock : Radfahrerin kollidiert mit geöffneter Autotür

Ausgerechnet in dem Moment, als die Frau an einem parkenden Auto vorbeifuhr, öffnete dessen Fahrer eine Tür und wollte aussteigen.

Rostock | Am Dienstagnachmittag kam es in der Rostocker Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine junge Radfahrerin verletzte. Ausgerechnet in dem Moment, als die Frau an einem parkenden Auto vorbeifuhr, öffnete dessen Fahrer eine Tür und wollte aussteigen, es kam zum Sturz. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr in der Rosa-Luxembu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.