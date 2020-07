Prozessbeginn in Rostock : 22-Jähriger wegen Raub und Körperverletzung vor Gericht

Am 14. Juli startet der Prozess. Der Angeklagte soll einen Güstrower unter anderem mit einer Tattoo-Nadel verletzt haben.

07. Juli 2020

Rostock/Güstrow | Am Dienstag, 14. Juli, beginnt vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts in Rostock der Prozess gegen Christopher R. Laut Anklage soll der 22-Jährige das Opfer Danny B. am 8. August 2019 in Güstrow schwer verletzt und bestohlen haben, teilte Anne Kruse, Sprecherin des Landgerichts, am Montag mit.

Demnach soll sich Christopher R. in den frühen Morgenstunden zusammen mit Lyon F., dem Nachbarn des Geschädigten, in die Wohnung von Danny B. begeben haben. Dort habe er das Opfer mit einer Schere an der Hand verletzt, ihn ins Gesicht geschlagen und mehrfach mit einer Tattoo-Nadel in die Wange gestochen. Außerdem soll Christopher R. dem Geschädigten 150 Euro aus dessen Portmonee entwendet haben, so die Anklage.

Erst nach etwa vier Stunden soll der 22-Jährige die Wohnung des Geschädigten wieder verlassen haben. Das Opfer, so Kruse, soll Prellungen und punktförmige Stichverletzungen im Gesicht sowie eine blutende Schnittverletzung an der Hand erlitten haben.

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen Lyon F. wird gesondert ermittelt.