Neubau der Goethebrücke in Rostock : Vorbereitungen sorgen für Einschränkungen der S-Bahn-Linie S1

Vom 14. bis 22. Februar kommt es an den Werktagen auf der S1 zwischen Rostock-Hauptbahnhof und Warnemünde zu baubedingten Fahrplanänderungen.

Rostock | Wegen vorbereitender Arbeiten für den Neubau der Eisenbahnbrücke am Rostocker Goetheplatz kommt es vom 14. bis 22. Februar an den Werktagen auf der S-Bahn-Linie S1 zwischen Rostock-Hauptbahnhof und Warnemünde zu baubedingten Fahrplanänderungen, informiert die Deutsche Bahn. Die geänderten Fahrpläne sind bereits in der Reiseauskunft abrufbar. Weiter...

