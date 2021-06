Exklusiv vor dem Kinostart : Rostocker Liwu zeigt Film über journalistische Arbeit

Im Film „Die letzten Reporter“ wird der Umgang mit dem immer schneller werdenden Medium Internet thematisiert. NNN-Chefredakteur Michael Seidel berichtet am Montag von den neuen Herausforderungen.

Rostock | Journalismus befindet sich im Wandel. Angesichts des Überangebots von Informationen im Internet stehen Lokaljournalisten vor besonderen Herausforderungen. Welche das sind, hat Jean Boués in seinem Film „Die letzten Reporter“ beleuchtet. Am 28. Juni um 19 Uhr wird dieser in der Reihe Möll-Montagskino in der Frieda23, Friedrichstraße 23, gezeigt. Anschl...

