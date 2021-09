Babyglück in Rostock : Klinikum Südstadt feiert 2000. Geburt mit Baby Ludwig

Der kleine Ludwig erblickte vergangene Woche das Licht der Welt.

Rostock | In diesem Jahr wurde das 2000. Baby im Klinikum Südstadt in Rostock ein Woche früher als im vergangen Jahr geboren. Früh am Morgen, um 6.57 Uhr, war Ludwig endlich da und seine Eltern Josefina und Felix Kothe freuten sich über ihr zweites Kind. Der junge Rostocker kam bei seiner Geburt auf eine Länge von 53 cm und ein stolzes Gewicht von 4.470 Gramm. ...

