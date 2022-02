Rostocker Demo-Montag : Teilnehmern illegaler Versammlungen drohen bis zu 500 Euro Bußgeld

Nach eigenen Angaben konnte die Polizei das Versammlungsverbot in der Innenstadt durchsetzen. Eine Person kam vorübergehen in Gewahrsam – wegen einem Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.

Rostock | Nach dem chaotischen Montag, der dem Verbot der Corona-Demonstrationen in Rostock folgte, zog die Polizei ein recht positives Fazit. „Es ist uns gelungen, das Versammlungsverbot der Stadt umzusetzen“, sagte Polizeisprecherin Dörte Lembke am Dienstag. In Gewahrsam wegen Verstoß gegen Versammlungsgesetz Dafür nahmen die Beamten eine Person zeitwei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.