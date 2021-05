Bürgerschaft entscheidet : Rostock hält sich bei Plänen für AKW in Polen raus

Zuvor hatten die Grünen der Bürgerschaft gefordert, dass Oberbürgermeister Madsen sich in Berlin gegen den Bau stemmen soll.

Rostock | Ob nahe Danzig in Polen ein neues Atomkraftwerk (AKW) gebaut wird oder nicht, soll Rostock erst einmal egal sein. Zumindest muss Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) nicht in Berlin gegen das Projekt vorsprechen. Das entschieden die Mitglieder der Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am Mittwoch. Gefordert hatten die Grünen, dass der gebürtige Dä...

