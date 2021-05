IDAHOBIT : Rostock zeigt Flagge gegen Hass

Neben der bekannten Regenbogenfahne wurden auch die Fahnen der Intersexuellen, der Bi- und der Transsexuellen gehisst.

Rostock | Am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. -feindlichkeit (englisch: International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia, kurz IDAHOBIT) werden vor dem Rathaus sieben Fahnen gehisst. Neben der bekannten Regenbogenfahne wurden auch die Fahnen der Intersexuellen, der Bi- und der Transsexuellen g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.