Gehlsdorf verändert sich zur Buga : Rostock ruft Wettbewerb zur Gestaltung des Warnowufers aus

Mit umfangreichen Auflagen der Stadt sollen Bewerber ein Konzept für die Nutzung und Gestaltung des Gebiets erstellen.

Rostock | Die Vorbereitungen für die Bundesgartenschau (Buga) 2025 in Rostock gehen in die nächste Runde. Das Gebiet um den Fährberg im Stadtteil Gehlsdorf, wo später die Fußgängerbrücke des Warnowrundes auf Land trifft, soll nun gestaltet werden. Dafür beginnt nun ein Planungswettbewerb, an dem zehn Bewerber teilnehmen. Bestehende Anlagen und Denkmäler soll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.